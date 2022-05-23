Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor

MUŞ Suriye üzerinden gelen ve gece saatlerinde etkili olan toz taşınımı Muş'u etkisi altına aldı.

Kentte etkili olan toz bulutları, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte evler, araçlar ve iş yerleri tozla kaplandı. Bazı esnaf da iş yerleri önünde ve camlarında biriken tozlar için temizlik başlattı. İş yerinin camlarını yıkayan esnaf Burhan Sayılgan, "Suriye bölgesinde meydana gelen kum fırtınası yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah kalktığımızda dağlar falan hiçbir yer görünmüyordu. Şehir merkezi uzaktan hiç görünmüyordu. Şu an iş yerlerimizde toz, duman felaket bir şekilde. Yağ gibi yere, camlara yapışıyor. Şu anda yıkamaya başladık. Gerçekten bayağı zor bir durum. Gözlerimizi açamıyoruz tozdan dumandan. Araçların üzerinde, evlerin camlarında, iş yerlerinde bayağı toz var. Bayağı etkili bir toz taşınımı var" dedi.