Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor

23.05.2022 10:15

Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyorMUŞ Suriye üzerinden gelen ve gece saatlerinde etkili olan toz taşınımı Muş'u etkisi altına aldı.

Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor

MUŞ Suriye üzerinden gelen ve gece saatlerinde etkili olan toz taşınımı Muş'u etkisi altına aldı.

Kentte etkili olan toz bulutları, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte evler, araçlar ve iş yerleri tozla kaplandı. Bazı esnaf da iş yerleri önünde ve camlarında biriken tozlar için temizlik başlattı. İş yerinin camlarını yıkayan esnaf Burhan Sayılgan, "Suriye bölgesinde meydana gelen kum fırtınası yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah kalktığımızda dağlar falan hiçbir yer görünmüyordu. Şehir merkezi uzaktan hiç görünmüyordu. Şu an iş yerlerimizde toz, duman felaket bir şekilde. Yağ gibi yere, camlara yapışıyor. Şu anda yıkamaya başladık. Gerçekten bayağı zor bir durum. Gözlerimizi açamıyoruz tozdan dumandan. Araçların üzerinde, evlerin camlarında, iş yerlerinde bayağı toz var. Bayağı etkili bir toz taşınımı var" dedi.

Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor
Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor
Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor
Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
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Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor Tatvan'da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı, görüş mesafesini düşürdü Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı, görüş mesafesini düşürdü
Kaynak: İHA

Suriye, Esnaf, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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