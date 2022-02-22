Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi

22.02.2022 14:24
Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi

Muş'ta geçen yıl etkili olan ckuraklığın ardından bu yıl yağışların beklenenden fazla olması çiftçi ve besicileri sevindirdi.

Muş'ta geçen yıl etkili olan ckuraklığın ardından bu yıl yağışların beklenenden fazla olması çiftçi ve besicileri sevindirdi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, Muş Ovası'nın, Türkiye'nin en büyük üçüncü ovası olduğunu söyledi.

Bu yıl etkili olan yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu yıl verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Muş'ta vatandaşların çoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. İlimizde 3,5 milyon dönüm tarım arazisi bulunmaktadır. Geçen yıl Türkiye'de kuraklık etkili oldu. Tarımsal verimde düşüş yaşandı fakat 2021 yılının sonbahar ayından bu yana yoğun yağış aldık. Bu bizim için çok önemli. Mart, nisan ve mayıs aylarında da fazla yağış bekliyoruz. Çünkü 1 milyon 300 bin dönüm hububat ekim alanımız var. Ekin alanlarımızın büyük bölümü sulanmıyor. Doğal yağışlara bağlı olarak verim alınıyor. Bu yıl tarımsal anlamda ciddi artış bekliyoruz."

Kar yağışının yer altı sularına önemli katkı sağladığını aktaran Aydın, Muş Ovası'ndan geçen Murat ve Karasu nehirlerinin istenilen seviyeye yükselmeye başladığını kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım ise geçen seneye göre yağışlarda yüzde 160 civarında artış yaşandığını belirterek, "Bu sene kuraklık beklemiyoruz. Geçen yıl kasım ayında yağan kar eridi. Bu yıl çok fazla kar yağdığı için Muş Ovası şu an kar altında ve halen yağış bekliyoruz. Su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Yağışlar hem tarım hem de hayvancılığa büyük katkı sağlayacak. Besicilerimizin ve çiftçimizin yüzü gülecek." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Koyunların bu özelliğini kimse bilmiyordu! Okuyanlar, gözyaşlarını tutamıyor Koyunların bu özelliğini kimse bilmiyordu! Okuyanlar, gözyaşlarını tutamıyor Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi Hayvanları için biriktirdikleri otları karlı zirvelerden kızakla indiriyorlar Hayvanları için biriktirdikleri otları karlı zirvelerden kızakla indiriyorlar

Çiftçi, Tarım, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta etkili olan yağışlar çiftçi ve besicileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement