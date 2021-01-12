e-Twinning ödül töreni - Son Dakika

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce, e-Twinning Ödülleri Yarışması'nda "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülü"nü alan okul ve öğretmenlere başarı belgeleri verildi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2019-2020 eğitim öğretim yılında eTwinning projeleri kapsamında okulların yaptığı çalışmalarda başarı elde eden öğretmen ve okul idarecilerine başarı belge verdiklerini söyledi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında da eTwinning kapsamında başarılı projelere imza atacaklarını belirten Kıvanç, "Hem ulusal hem de uluslararası anlamda projelerimizi sunacağız. Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın daha çok faydalanmaları için çaba sarf edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Ardından Merkez Kale İlkokulu'nda görevli Büşra Yazıcı, Balpeteği Anaokulu'nda görev yapan Ayşegül Yaman ve Ar-Ge eTwinning İl Koordinatörü Nazan Turan Kızıltaş'a belgeleri takdim edildi.