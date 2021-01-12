e-Twinning ödül töreni - Son Dakika

e-Twinning ödül töreni

12.01.2021 13:29

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce, e-Twinning Ödülleri Yarışması'nda "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülü"nü alan okul ve öğretmenlere başarı belgeleri verildi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce, e-Twinning Ödülleri Yarışması'nda "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülü"nü alan okul ve öğretmenlere başarı belgeleri verildi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2019-2020 eğitim öğretim yılında eTwinning projeleri kapsamında okulların yaptığı çalışmalarda başarı elde eden öğretmen ve okul idarecilerine başarı belge verdiklerini söyledi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında da eTwinning kapsamında başarılı projelere imza atacaklarını belirten Kıvanç, "Hem ulusal hem de uluslararası anlamda projelerimizi sunacağız. Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın daha çok faydalanmaları için çaba sarf edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Ardından Merkez Kale İlkokulu'nda görevli Büşra Yazıcı, Balpeteği Anaokulu'nda görev yapan Ayşegül Yaman ve Ar-Ge eTwinning İl Koordinatörü Nazan Turan Kızıltaş'a belgeleri takdim edildi.

e-Twinning ödül töreni
e-Twinning ödül töreni
e-Twinning ödül töreni
e-Twinning ödül töreni

Milli, Okul, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel e-Twinning ödül töreni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisini defalarca tekme tokat dövdü, savunmasıyla pes dedirtti: Şakalaşırken karnına tekme geldi Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor ABD'de yaşanan Kongre baskınının ardından 2 banka Trump'la iş yapmama kararı aldı
İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
14:23
Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz? Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?         
13:49
Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar         
13:44
Eren Bülbül anısına 'Eren Operasyonları' başlatıldı Eren Bülbül anısına 'Eren Operasyonları' başlatıldı         
13:29
Üstlerine kaynar su döküp sopayla saldıran kadın mahalleyi çileden çıkardı! Çöpünü çıkarmaya korkan var Üstlerine kaynar su döküp sopayla saldıran kadın mahalleyi çileden çıkardı! Çöpünü çıkarmaya korkan var         
13:19
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez         
11:38
Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor         
11:04
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 14:48:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: e-Twinning ödül töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei