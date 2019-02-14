Son Dakika Haberleri: Muş'ta Evinin Bir Bölümünü İş Yerine Çevirdi

Muş'ta Evinin Bir Bölümünü İş Yerine Çevirdi

1 saat önce

MUŞ ( AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde Ruhiyet Dal, kursta öğrendiği dikiş nakış sayesinde evinin bir bölümünü iş yerine dönüştürdü.

Muş'ta Evinin Bir Bölümünü İş Yerine Çevirdi, System.String[]
MUŞ ( AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde Ruhiyet Dal, kursta öğrendiği dikiş nakış sayesinde evinin bir bölümünü iş yerine dönüştürdü.

Aile Destek Merkezinde dikiş, nakış kursunda el işini öğrenen Dal, evinin bir odasına dikiş makineleri yerleştirerek kıyafet, perde ve masa örtüsü dikmeye başladı.

Dal, yaptığı açıklamada, elde ettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Ailesiyle iki odalı evde yaşadığını belirten Dal, şöyle dedi:

"Kendime göre müşterilerim var ama ev küçük olduğu için ve ortam fazla müsait olmadığı için fazla ürün siparişi alamıyorum. Burada masa örtüsü, havlu, perde, tunik, etek, gömlek, pantolon, eşofman gibi ürünlerin hepsini yapıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

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