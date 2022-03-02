Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika
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Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi

02.03.2022 12:37
Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 28'e yükseldi.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 28'e yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 46'ncı haftada da oturma eylemine devam etti. Soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK terör örgütüne tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

AİLE SAYISI 28'YE YÜKSELDİ

46 haftadır umutlu bekleyişlerini sürdüren 27 aileye bir destek de Ordu ailesinden geldi. Eyleme oğlu Hakan Ordu için yeni katılan baba Muhyettin Ordu, Hatay'da üniversite okuyan oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Oğlunun Hatay'da üniversite okuduğu sırada ortadan kaybolduğunu anlatan baba Muhyettin Ordu, "Kendisinden hiçbir telefon alamadım. Oğlumu geri istiyorum. Eğer sağsa devlete teslim olsun. Oğlum coğrafya öğretmeni olacaktı. Direkt üniversiteden gitmiş. Kendisinden bir türlü haber alamadım. Hakan neredeysen, sesimi duyuyorsan geri gel. 8 senedir senden haber alamıyoruz. Annen senin derdinden hasta ve şu anda hastanede. Eyleme ilk defa katılıyorum" dedi.

"HDP'DEN, PKK'DAN ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ"

46 haftadan bu yana HDP önünde eylem yaptıklarını anlatan anne Ayten Koçhan da, "HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizim bir yanımız eksik. HDP'lilerin çocukları bir gece evlerine gelmezse onlar durabilir mi? 7 senedir çocuğumun yolunu bekliyorum. Oğlum bizi görüyorsanız geri dönün. Yolunuz yol değil. Dönün gelin" ifadelerini kullandı.

"8 YILDIR AĞABEYİMDEN HABER BEKLİYORUM"

Ağabeyi Mehmet Emin Teker'i 8 yıldır özlemle beklediğini vurgulayan kardeşi Cuma Teker ise "Ağabeyimi bekliyorum. Özlem var, hasret var. 8 yıldır ağabeyimden haber bekliyorum. 46 haftadır HDP önünde nöbet tutuyoruz. Daha önceden Diyarbakır'da tuttuk. İnşallah hepsi geri döner. Ağabeyimin gelmesini çok istiyorum, onu çok özledim. Annemle birlikte burada eyleme devam ediyorum" diye konuştu.

(Uğur Ulu-İHA)

Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta evlat nöbeti tutan aile sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika


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