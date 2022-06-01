MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

01.06.2022 13:45

MUŞ'ta terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 59'uncu haftada 2 yeni katılımla 37'ye çıktı.

MUŞ'ta terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 59'uncu haftada 2 yeni katılımla 37'ye çıktı.

Kentte her çarşamba günü bir araya gelerek evlat nöbeti tutan ailelere yenileri eklendi. HDP İl Başkanlığı önündeki çadırda nöbet tutan ailelerin sayısı, Han ve soyadı açıklanmayan bir aile ile birlikte 37'ye çıktı. Kızı Dilan'ın 2015'te kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyleyen Cemal Han, Kızımın geri dönmesini istiyorum. Kızım sağlık bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Siyasetle bir ilgimiz, alakamız yok. 16 yaşındayken kızım kaçırıldı. Şu an 23 yaşında ve 7 yıldır kendisinden bir haber alamıyoruz. Bugüne kadar kendisiyle hiç görüşemedik. Burada ailelerin çocukları için yaptığı eylemi gördüm. O yüzden buraya gelerek, kızımıza bir çağrıda bulunmak istedim. Kızımız bizi görsün ve bir şekilde çıkıp gelsin. Biz ailesi olarak, kızımızı merak ediyoruz. Gelsin, okuluna devam etsin dedi.

'YETER, ANNELER AĞLADI'

Evlat nöbetinin 59'uncu haftasında sayılarının 37'ye yükseldiğini belirten Ayten Koçhan, İnşallah gün geçtikçe daha da çoğalacağız. PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Biz onlardan korkmuyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Nasıl çocuklarımızı götürdüler, öyle getirsinler. Yeter, anneler ağladı dedi. 2014'ten bu yana haber alamadığı oğlu Muhammed Emin için eylemini sürdüren anne Gülbahar Teker ise HDP binasına girmek istedi. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı Teker, uzun süre bina önünde gözyaşı döktü. (DHA)

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor Ailelerin direnişi 1002'nci gününde devam ediyor
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement