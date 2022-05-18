Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
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Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi

18.05.2022 13:04
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak nöbet tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak nöbet tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi.

HDP Muş İl Başkanlığı önünde 57'nci haftada eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 35'e çıktı. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Nöbete devam eden 34 aileye bir destek de Karaca ailesinden geldi.

"EVLADIM 'KOMŞUYA ÇIKIYORUM' DİYE ÇIKTI BİR DAHA DA GERİ GELMEDİ"

2014 yılında kaçırılan kızı Müşerref Karaca için Muş'ta ilk kez eyleme katılan anne Ayten Karaca, kızını HDP ve PKK'dan geri istediğini söyledi. Kızından 2014 yılından bu yana haber alamadığını belirten anne Karaca, "13 yaşındaydı. Halen çocuktu. Kızımdan haber alamıyorum. Şimdi haber almak istiyorum. Kızım 8. sınıfı bitirdi, belki kandırırlar diye korkudan okuldan aldım. Ama evde de kandırıp götürdüler. Evde oturuyorduk 'komşuya çıkıyorum' diye çıktı bir daha da geri gelmedi. Ben de komşuda olduğunu sanıyordum. Akşam kızım gelmeyince komşuya gidip sordum yoktu" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRÜP, ÖLDÜRÜP GETİRİYORLAR"

"O yaşta çocukları ne yapacaklar? Ona bir türlü anlam veremiyorum" diyen anne Karaca, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O yaştaki çocuk annesini ister, babasını ister, kardeşini ister. Yemek için ağlayan bir çocuk. Buna ne denilebilir ki? Çocuğumun var olup olmadığını bile bilmiyorum. Annene babana geri dön kızım. Çocuklarımızı götürüp, öldürüp getiriyorlar. Kızımı sağ olarak istiyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM"

57 haftadır nöbete devam ettiklerini belirten annelerden Gülbahar Teker de, "Bir kişi dağda kalsa dahi buradayız. Korkmuyorum. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP 'çocuk bizde değil' dedi. Elimde kanıt var. Oğlum ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum. 8 senedir ciğerlerim bitti. Bu anne babalar bittiler. Yeter artık. Devlet, HDP'yi kapatsın Allah rızası için. PKK ve HDP'yi istemiyoruz. 8 yaşında çocukları dağa götürüyorlar. Namus, şeref böyle değil. Kızları niye dağa götürüyorsunuz? Çocuğumu HDP'den almadan buradan gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR YANIMIZ HEP EKSİK"

Anne Ayten Koçhan ise eyleme devam edeceklerini belirterek, "Bizi malzeme olarak kullanmasınlar. Devletimiz arkamızda. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Askerlerimiz dağdalar. Allah yardımcıları olsun. İnşallah evlatlarımızı sağ salim getirip bize teslim ederler. Yolunuz yol değil. Bizi görüyor, duyuyorsanız teslim olun. 8 senedir çocuğum yok. Her dakika, her saniye yollarını bekliyoruz. Bir yanımız hep eksik. Yeter analar ağladı" diye konuştu.

(Uğur Ulu-İHA)

Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi

YORUMLAR
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Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 290 OLDU
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika


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