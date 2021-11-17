Üye Girişi
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI - Son Dakika

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI

17.11.2021 15:15
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI

MUŞ'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 3 ailenin daha katılımıyla 20'e yükseldi.

MUŞ'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 3 ailenin daha katılımıyla 20'e yükseldi. Eyleme yeni katılan Hıyasettin Demir, oğlu İhsan'ın 2012'de dağa kaçırıldığını belirterek, Oğlumu çok seviyorum, oğlum gelsin. Onu kandırmışlar, götürmüşler. 9 yıldır hiç görmedim, hiç haber yok dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor. 31'inci haftada nöbet tutanların sayısı 3 ailenin daha katılmasıyla, 20'e yükseldi.

2012 yılında dağa kaçırılan oğlu İhsan için evlat nöbetine katıldığını belirten Hıyasettin Demir, Oğlumu çok seviyorum, oğlum gelsin. Onu kandırmışlar, götürmüşler. 9 yıldır hiç görmedim, hiç haber yok. Oğlum gel, senin annen, kardeşin, bacıların hepsi ağlıyorlar. Seni seviyorlar, oğlum gel dedi.

Evlat nöbetine yeni katılan Gülüstan ve Fesih Derici çifti de 2014 yılında evden silah zoruyla kaçırılan çocukları Ramazan için 'teslim ol' çağrısı yaptı. Fesih Derici, Oğlum dön gel, senin arkandan ağlıyoruz. Annen de burada oğlum, seni çağırıyoruz gel diye konuştu. Baba Derici, Çocuk, gece hayvanların yanından gelmiş. Aç olduğu için annesinden yemek istemiş. O sırada içeri giren teröristler yemek yemesine bile müsaade etmeden, oğlumu alıp götürmüşler. Annesi çocuğu ile birlikte ağlamış. 'Beni götürmeyin annem hasta, şimdi bırakın sonra götürün' demiş. Fakat zorla alıp götürmüşler. Annesine de 'Sen rahat durmazsan seni vurur, evini de yakarız' demişler. Perişan haldeyiz ifadelerini kullandı.

'BAŞIMA SİLAH DAYADILAR'

Gülüstan Derici ise 3 teröristin oğlunun başına silah dayayıp kaçırıldığını ifade ederek, Evde hiçbir erkek yoktu. Oğlum ve kızım ile birlikte oturuyorduk. İçeri girip, çocuğumu aldılar. Peşinden ağlayıp 'götürmeyin' dedim. Başıma silah dayadılar, 'götüreceğiz' dediler. Hiçbir şey yapamadık dedi.

1994 yılında dağa kaçırılan kardeşi Abbas için evlat nöbetine katılan Abdurrahman Taş da kardeşinin çobanlık yaptığı sırada zorla kaçırıldığını söyledi. Peşine düştüğü kardeşinden bugüne kadar bir haber alamadığını belirten Taş, Kardeşimi götürdüler, öldürdüler mi, ne yaptılar, bilmiyorum. Sağ olsaydı bir haber alırdık. Hiçbir haber alamadık diye konuştu.

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI

Halkların Demokratik Partisi, Silah, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor 15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı! Gizemli evdeki yangınların sırrı çözüldü 15:18 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı! Gizemli evdeki yangınların sırrı çözüldü Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
Okulda çalınan 14:38 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek

Son Dakika Haberleri
15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
15:14 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak
15:09 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
14:37 Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi
14:37 İstanbul'da hangi ilçede, ne kadara ev alabilirsiniz?
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan çok ince gönderme Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan çok ince gönderme         
15:23
Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor         
15:19
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak         
15:15
MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin         
15:00
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 15:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 20'E ULAŞTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement