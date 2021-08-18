Üye Girişi
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK - Son Dakika

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK

18.08.2021 16:31

DAĞA kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır'daki aileler, Muş'taki evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

DAĞA kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır'daki aileler, Muş'taki evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Eylemde HDP il binasına girmek isteyen ailelere çevrede güvenlik önlemi alan polisler engel oldu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemlerini sürdüren aileler, 18 haftadır Muş'ta evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Diyarbakır'dan gelip Muş'taki ailelerin eylemine destek veren aileler, HDP ve PKK'nın aleyhine sloganlar attı. Anne ve babaların HDP il binasına girme girişimi ise, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerince önlendi.

Dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Diyarbakır'dan gelip Muş'taki ailelere destek veren Celil Bektaş, bugüne kadar birçok çocuğu HDP ve PKK'nın elinden söke söke aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini söyledi. Bektaş, HDP'nin kapatılmasını istedi.

'ÇOCUĞUMU SÖKE SÖKE PKK İLLETİNDEN ALDIM'

Diyarbakır'daki eylem sayesinde oğlu Mustafa'ya kavuşup eylemi terk etmeyerek, ailelerin yanında yer alan Rauf Biçer ise, '3 Eylül'de başlatılan eylemde 2 yıl sonra çocuğuma kavuştum. Çok şükür çocuğumu söke söke PKK illetinden aldım. Benim oğlum Diyarbakır HDP il binası önünden kandırılarak dağa gönderildi. Benim oğlum henüz 16 yaşındaydı. Bu kararlı eylem sayesinde bugüne kadar 31 evladımız kavuştuk. En sonuncusu ise benim çocuğumdu. Mücadelemi sonlandırmadım, hiçbir zaman da sonlandırmayacağım. Çünkü tek bir evlat kalmayana kadar bu mücadele devam edecek demiştik" diye konuştu.

Teslim olan oğlunun bir saat bile ceza almadığını vurgulayan Biçer, 'Devlet oğluma şefkatini göstererek öyle bir sahip çıktı ki, topluma kazandırdı. Gelmeyen anne babalar da gelsin HDP'den, PKK'dan evladınızı söke söke alın. Evlatlarımız da bizleri duyuyor. Onlara da sesleniyorum, hepiniz gelin teslim olun. Devletin şefkatli ellerine gelin. Hepimiz bu toprakta, bu bayrağın altında yaşayalım" dedi.

'BEN KENDİ EVLADIMI KAZANDIM'

Oğlu Mustafa'ya kavuşmasına rağmen eylemdeki aileleri yalnız bırakmayan anne Ayşegül Biçer de, 'Ben kendi evladımı kazandım. Evladım geldi ve şu anda da evimde kalıyor. Oğlum hiçbir ceza almadı. Devletinin şefkatli kollarına teslim oldu. Ama benim mücadelem bitmedi. Davamda kararlıyım, sonuna kadar anne ile babalara destek veriyorum. Gerekirse Türkiye'nin dört bir yanını dolaşır, bu anne ve babalara destek veririm. Yeter ki anne ve babalar evlatlarını istesinler" dedi

'HDP OLMADAN TEK BİR YAPRAK DAĞA GİTMEZ'

Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin gelip feryatlarını evlatlarına duyurmalarını isteyen Biçer, 'Çünkü benim oğlum benim feryadımı duyduktan sonra oradan kaçış yollarını denemiş ve kazanmıştır. Rabbime şükürler olsun ki benim yavrum geri döndü. Diliyorum ki tüm anne ve babalar kazansın. Tüm anne ve babalara çağrımızdır; gelin hakkınızı olan evlatlarınızı hırsız parti HDP'den isteyin. Çünkü HDP olmadan tek bir yaprak dağa gitmez. Allah'ın izniyle HDP kapanacak, kandil yıkılacaktır" diye konuştu.

'BENİM ÇOCUĞUM KENDİ İRADESİYLE DAĞA GİTMEMİŞTİR'

Oğlu Özkan için Diyarbakır'da eylemini sürdürerek, Muş'taki ailelere desteğe gelen Süleyman Aydın da, oğlu 15 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade etti. HDP il başkanlığına çocukların getirilerek, buradan dağa gönderildiğini söyleyen Aydın, çocukların para karşılığında satıldığını söyledi. 6 yıldır çocuğundan bir haber alamadığını belirten Aydın, 'Benim çocuğum kendi iradesiyle dağa gitmemiştir. 15 yaşındaki çocuğun iradesi olur mu' İnanın çocuğumun ilk günüydü ben Selahattin Demirtaş'ın yanına gittim, bana destek verin, benim çocuğumu PKK'dan isteyin dedim. Selahattin Demirtaş'ın bana verdiği cevap; 'kendi iradesiyle gitmiştir' dedi. 15 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? İnanın bütün çocuklar Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla dağa gönderildi" dedi.

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı 17:07 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu 16:42 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı 16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? 16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı 15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek 15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
16:41 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
16:39 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
16:15 "Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
15:55 Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın
15:54 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti         
17:20
İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı         
17:00
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı         
16:53
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti         
16:40
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı         
16:30
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim         
15:35
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Alışveriş yaparken raftan 3 metrelik yılan çıktı! Süpermarket tahliye edildi Alışveriş yaparken raftan 3 metrelik yılan çıktı! Süpermarket tahliye edildi         
13:59
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 17:25:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN DESTEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement