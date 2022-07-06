Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

06.07.2022 12:31

Gelen son dakika haberine göre Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bizim içimiz ve ciğerimiz yandı. Bayram nasıl geçecek bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Oğlum neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Herkes gelip teslim oluyor. Devlet iyidir, devlet babamızdır. HDP, bu çocukları nereye götürüyor, nereye bırakıyor? Biz bayram bilmiyoruz, düğün bilmiyoruz. Biz HDP'yi bitireceğiz."

Ayten Koçhan da bayrama sayılı günler kaldığını belirterek, "Bize bayram değil, kara bayram. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Allah, bizim yüreğimizdeki acıyı onların yüreğine düşürsün. Yeter ana babalar ağladı. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz, dönmelerini istiyoruz. Gelip teslim olsunlar. Herkes bayramda seviniyor, tatil planı yapıyor, biz de ağlıyoruz." diye konuştu.

"HDP ve PKK'ya lanet olsun"

Gülbahar Teker ise "Bayram arifesi ama bize bayram yok. Biz burada çocuklarımızı bekliyoruz. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Bunlarda vicdan da iman da yok. Bayram geldi. Herkes bayram için gidiyor, biz burada eyleme devam ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız dağda ölmesin. Gelip teslim olsunlar. Yeter artık." dedi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

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