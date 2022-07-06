Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında... - Son Dakika
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Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında...

06.07.2022 15:22
Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında...

- Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor Bayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında düğümlendi Evlat nöbetindeki anne Naciye Sönmez Yıldız: "Ya HDP bizi bitirecek, ya da biz HDP'yi bitireceğiz" Anne Ayten Koçhan: "Çocuklarımızın...

- Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor

Bayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında düğümlendi

Evlat nöbetindeki anne Naciye Sönmez Yıldız:

"Ya HDP bizi bitirecek, ya da biz HDP'yi bitireceğiz"

Anne Ayten Koçhan:

"Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz"

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 64 haftadır eylemlerine devam ediyor. Kurban Bayramı arifesinde parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açarak HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Ya HDP bizi bitirecek, ya da biz HDP'yi bitireceğiz"

Oğlundan 7 yıldır haber alamayan anne Naciye Sönmez Yıldız, eyleme devam ettiklerini ve çocukları için HDP önünde bulunduklarını söyledi. HDP ve PKK yüzünden çok acı çektiklerini dile getiren Yıldız, "Allah, HDP'nin, PKK'nın belasını versin. Bizim içimiz yandı, bizim ciğerimiz yandı. Bayram nasıl geçecek bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Osman, oğlum neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Herkes gelip teslim oluyor. Devlet iyidir, devlet babamızdır. HDP, bu çocukları nereye götürüyor, nereye bırakıyor? Bayram bilmiyoruz, düğün bilmiyoruz, gün bilmiyoruz. ya HDP bizi bitirecek ya da biz HDP'yi bitireceğiz" dedi.

"Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz"

Oğlu Ersin Koçhan'ın dönmesini bekleyen annelerden Ayten Koçhan da, bayramın yaklaştığını ve kendileri için kara bayram olduğunu ifade etti. HDP ve PKK'dan çocuklarını istediklerini vurgulayan Koçhan, "HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Allah, bizim yüreğimizdeki acıyı onların yüreğine düşürsün. Yeter ana babalar ağladı. Yeter ocaklar kapandı. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Gelsin teslim olsunlar. Bize kara bayramdır. Herkes seviniyor, tatil planı yapıyor, bizde ağlıyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız dağda ölmesin"

Oğlu Mehmet Emin Teker için eylemi sürdürdüğünü anlatan anne Gülbahar Teker ise "Bayram arifesi ama bize bayram yok. Burada çocuklarımızı bekliyoruz. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Çocuklarımızı niye getirmiyorsunuz? Bunlarda vicdan da, iman da yok. Bayram geldi. Herkes bayram için gidiyor, biz burada eyleme devam ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız dağda ölmesin. O dağlarda kimse ölmesin. Gelsin teslim olsunlar. Yeter artık. Buradayım ve bir yere gitmiyorum" diye konuştu.

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Ailelerin evlat nöbeti bin 36'ncı gününde Ailelerin evlat nöbeti bin 36'ncı gününde
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında... - Son Dakika
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