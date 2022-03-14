Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı - Son Dakika
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Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı

14.03.2022 10:43

Muş'ta yoğun kar yağışı sonrasında 325 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kar altında kalanlar evlerinden tüneller kazarak çıkıyor.

Kente 50 kilometre uzaklıktaki 100 hane ve 700 nüfusa sahip Yukarıyongalı köyü, son yılların en zorlu kış mevsimini yaşıyor. Rakımı nedeniyle çok fazla yağış alan köy, ilkbahara da kar altında girdi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı köyde evler görünmez oldu. Köy halkı, aralıklarla devam eden kar yağışına karşı seferber oldu. Evleri kar altında kalan köylüler, 2 kişinin geçeceği şekilde küreklerle tüneller açarak ulaşım sağlıyor.

BÜTÜN EVLER KAR ALTINDA"

İlk defa mart ayında köyde bu kadar kara rastladığını belirten Eyyüp Omur, "57 yaşındayım ve hayatım boyunca ilk defa mart ayında bu kadar kar görüyorum. Kar sürekli yağıyor. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kar var. Bütün evlerimizin girişlerini tünel gibi açıyoruz. Bu şekilde gidiş-gelişlerimizi sağlıyoruz. Köyümüzdeki bütün evler, karın altında kaybolmuş" dedi.

"YAZIMIZ KIŞA DÖNDÜ, PERİŞAN OLDUK"

İlkbaharda kış yaşadıklarını ifade eden Ahmet Çam Tosun ise "Köyümüzde sürekli olarak kar yağıyor. Kar kalınlığı köyümüzde 2 metreyi aştı. Evlerimizin girişleri adeta tünel gibi. 2 gündür evimin önünü açamadım ve kardan dolayı zor bir şekilde dışarıya çıkabildim. Yaz mevsimini bekliyorduk, mart ayında yağan kar bizi yeniden yakaladı. Yazımız kışa döndü, perişan olduk" diye konuştu.

"OKULLAR TATİL EDİLDİ"

Köylerinde kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metreye ulaştığını belirten Mücahit Özçelik de evlerinin kar altında kaldığını ve zorlu bir yaşam sürdürdüklerini vurguladı. Bu arada Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim biriminin yolu kapandı. Muş Valiliği, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle il genelinde okuların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
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Yukarıyongalı, Mart, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı - Son Dakika
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