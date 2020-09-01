Muş'ta eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında, eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyede yeni ip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılan toplantıda, planlanan ve gerçekleştirilen hizmetler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Asya, kente yaşanan içme suyu sıkıntısının farkında olduklarını söyledi.

Sorunun kalıcı olarak çözülmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"3 yıldır ilimizin tüm şebekelerini yenileyerek hem yer altındaki kayıp ve kaçakların önüne geçmenin hem de vatandaşlarımıza sağlıklı su temin etmenin mücadelesini veriyoruz. Yazın su kaynaklarının yetersizliği ve bahçe sulamasının yapılması nedeniyle bazı kesimlerde mağduriyetler yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli sahada. Su israfının önüne geçmek için vatandaşımızdan destek istiyoruz."

Alparslan 2 Barajından içme suyu temini projesinde son aşamaya gelindiğini bildiren Asya, Devlet Su İşleri Genel Müdürüyle proje hakkında görüştüklerini aktardı.

Kent Meydanı Projesi kapsamında alandaki binaların tahliyelerine devam edildiğini anlatan Asya, kısa süre içinde temel atma töreniyle süreci başlatmayı hedeflediklerini aktardı.