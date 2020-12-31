Muş'ta FETÖ'nün sözde bölge lise eğitim sorumlusu tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta FETÖ'nün sözde bölge lise eğitim sorumlusu tutuklandı

31.12.2020 19:37
Muş'ta FETÖ'nün sözde bölge lise eğitim sorumlusu tutuklandı, System.String[]

Muş'ta FETÖ/PDY adına sözde ev imamlığı ve sözde bölge lise sorumluluğu faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Muş'ta FETÖ/PDY adına sözde ev imamlığı ve sözde bölge lise sorumluluğu faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına sözde ev imamlığı ve sözde bölge lise mesulluğu faaliyetleri yürüterek örgütün eğitim ayağında aktif olarak rol alan, örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde öğrencilerle irtibatlı olmak suretiyle imamlık yapan ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u aktif olarak kullandığı tespit edilen 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş F Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği kaydedildi.

(Uğur Ulu/İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta FETÖ'nün sözde bölge lise eğitim sorumlusu tutuklandı - Son Dakika


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