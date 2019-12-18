Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika

Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

6 saat önce

MUŞ'ta yeniden yapılanma girişiminde olduğu belirlenen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama, System.String[]

MUŞ'ta yeniden yapılanma girişiminde olduğu belirlenen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin internet tabanlı çok sayıda kriptografik program kullandıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, terör örgütünün Muş sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, eğitim danışmanı ile tutuklu ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 Aralık'ta Muş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ile kitap ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullandıkları internet tabanlı çok sayıda kriptografik program tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden il sorumlusu ve yardımcılıklarını yaptığı tespit edilen 3 kişi tutulanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Uçakta olay çıkaran kadın adliyeye girişinde kendini yere attı Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışmış; o anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
19:09 Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek" - Son Dakika
19:08 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı - Son Dakika
19:08 TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, PKK/YGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi - Son Dakika
19:06 Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
19:01 Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]