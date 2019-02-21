Son Dakika Haberleri: Muş'ta Fetö/pdy Operasyonu

Muş'ta Fetö/pdy Operasyonu

33 dakika önce

Muş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muş'ta Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Muş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şüpheli operasyonlarda gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: AA

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