Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

6 saat önce

Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu toplam 21 şahsa KOM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldığı ve haklarında adli tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - MUŞ

Devlet Memuru, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
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