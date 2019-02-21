Muş'ta Fetö/pdy Operasyonu: 3 Tutuklama
48 dakika önce
Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Muş
'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şahıs, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, bu şahıslardan 3'ü tutuklanmış, 10 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir" denildi. - MUŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi
Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada
İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı