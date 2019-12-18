Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün Muş il sorumlusu, yardımcısı ve eğitim danışmanının da aralarında bulunduğu 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kentte yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesine, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Muş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütünün Muş il sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, eğitim danışmanı ile tutuklu ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "8'i Muş ve biri de Malatya ilinde olmak üzere toplamda 9 şahsa yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde tamamı yakalandı. Şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan arama neticesinde ise dijital materyaller, örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullandıkları değerlendirilen internet tabanlı çok sayıda kriptografik program tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan; il sorumlusu ve yardımcılığını yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

(İHA)