Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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