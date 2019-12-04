Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri
Son Dakika Güncel Muş'ta 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' semineri - Son Dakika

Muş'ta "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri

6 saat önce

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu bir seminer düzenlendi.

Muş'ta

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu bir seminer düzenlendi.


Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Abdülbari Aksoy, bu günün çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Dokunuşları ile dünyayı değiştiren kadınlarımıza yönelik finansal okuryazarlık konusunda bilgi verme ve ürettikleri ile bir araya gelip kooperatif kurarak, girişimciliklerinin gücünü göstermeleri açısından kooperatifçilik konusunda eğitimler, bilgilendirmeler yapılacaktır. Buraya gelerek bu duyarlılığı gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Seminerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi


Seminere; Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, Muş Ticaret İl Müdürlüğünde görevli personel ve uzmanlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından uzmanlar tarafından kadınlara kooperatifçilik, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi hakkında sunumlar yapıldı. - MUŞ

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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