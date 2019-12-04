Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri
Son Dakika Güncel Muş'ta 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' semineri - Son Dakika

Muş'ta "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri

6 saat önce

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet il Müdürlüğünce "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri düzenlendi.

Muş'ta

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet il Müdürlüğünce "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet il Müdürü Abdülbari Aksoy, seminere katılanlara teşekkür etti.

Aksoy, "Dokunuşlarıyla dünyayı değiştiren kadınlara, finansal okuryazarlık ve ürettikleriyle bir araya gelip kooperatif kurarak, girişimciliklerinin gücünü göstermeleri konusunda eğitimler verilecek, bilgilendirmeler yapılacaktır. Buraya gelerek bu duyarlılığı gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Sunumlarla devam eden seminere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, Muş Ticaret İl Müdürlüğünde görevli personel ve uzmanlar katıldı.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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