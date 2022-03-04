Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi - Son Dakika
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Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi

04.03.2022 14:24

Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi Fırtınanın devirdiği direkler nedeniyle yaşanan elektrik kesintisini VEDAŞ ekipleri giderdi Muş'ta 2 gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine VEDAŞ Arıza Onarım ve Bakım ekipleri tarafından zorlu...

Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi

Fırtınanın devirdiği direkler nedeniyle yaşanan elektrik kesintisini VEDAŞ ekipleri giderdi

MUŞ - Muş'ta 2 gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine VEDAŞ Arıza Onarım ve Bakım ekipleri tarafından zorlu çalışmayla yenileri dikilerek enerji akışı sağlandı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Muş İl Müdürlüğüne bağlı işletme ve AOB servisi, kış mevsimi nedeniyle kırsaldaki zorlu mesailerine aralıksız devam ediyor. Etkili olan yağış nedeniyle Kızılağaç grubuna bağlı ana hatta 2 elektrik direği devrildi. VEDAŞ ekipleri, oluşan arızayı gidermek için 5 ekip, 20 personel, 5 adet 4x4 pikap, 2 sepetli vinç ve 3 iş makinesi ile bölgede çalışma başlattı. Yağışlar nedeniyle zeminde oluşan balçıkta zorlu çalışma yürüten VEDAŞ ekipleri, devrilen direklerin yerine 3 yeni direk dikerek yeniden bölgenin enerji akışını sağladı.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, enerji direklerinden çalınan çapraz bağlantı elemanlarının direkleri zayıflattığını ve yağışlar nedeniyle fırtınanın da çıkmasıyla 2 direğin devrildiğini ifade etti. İhbar sonucu AOB ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını kaydeden Coşar, "Araç gereç ve deneyimli personellerimiz sayesinde oluşan arızaya mümkün olan en kısa sürede müdahale edilerek enerji arzı yeniden sağlanmıştır. İnsan üstü çaba gösteren ekiplerimize özverili bir şekilde çalışarak arızayı giderdikleri için teşekkür ederim" dedi.

VEDAŞ İl Müdürlüğü Sistem İşletme Başmühendisi Abdullah Yıldız ise 2 gündür aşırı yağmur ve kardan dolayı dağıtım şebekesinin farklı noktalarında arızalar meydana geldiğini dile getirerek, "Şu an Kızılağaç beldesi bölgesindeyiz. Burada 2 direğimiz olumsuz hava şartları ve aşırı yağmurdan dolayı devrilmiştir. 5 ekip, 20 personel, 3 iş makinesi, 4 adet 4x4 araç, 1 vinçle bu arızayı gidermeye çalışıyoruz. Burada yaklaşık 5 saatlik bir çalışma yürüttük" ifadelerini kullandı.

Kesintiden etkilenen bölgedeki vatandaşlar ise olumsuz hava şartlarına rağmen arızayı gideren VEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi
Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi
Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi

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Fırtına, Enerji, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta fırtına elektrik direklerini devirdi - Son Dakika


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