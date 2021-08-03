Muş'ta futbolcu seçmeleri yapıldı

Muş Tanıtım Platformu Futbol Okulu için 8-14 yaş grubundaki çocuklar arasında seçmeler yapıldı.

Muş Tanıtım Platformu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Muş Şubesi Başkanlığı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Muş Şubesi Başkanlığı ve Muş ES-DER işbirliği ile düzenlenen seçmelere katılan çocuklar, futbol okuluna girebilmek için yeteneklerini gösterebilmek için ellerinden geleni yaptı.

Velilerin de alkışlarla destek verdiği çocuklardan başarılı olanlar, futbol okuluna ücretsiz kayıt yapma hakkı kazandı.

TÜFAD Muş Şubesi Başkanı Alparslan Has, bu etkinliklerle çocukları spora yönlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımız arkadaşlarıyla spor yaparken, aynı zamanda ahlaklı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için bu yola başvurduk. 8-14 yaş aralığındaki çocuklarımız sağlıklı, eğlenceli ve güvenli bir ortamda yetişecek. Böylelikle kötü alışkanlıklardan da uzak duracaklar." diye konuştu.