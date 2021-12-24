Muş'ta gazetecilere drone eğitimi - Son Dakika

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve Muş Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen drone eğitimi başladı.

Muş Şoförler Cemiyeti Toplantı Salonu'nda 24-27 Aralık'ta düzenlenen eğitime 30 kursiyer katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası verilecek.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, yaptığı açıklamada, talep üzerine kentte görev yapan gazetecilere drone eğitimi verilmeye başlandığını söyledi.

Her geçen gün teknolojinin geliştiğine vurgu yapan Özbey, şöyle konuştu:

"Cemiyet olarak proje hazırladık. Projemiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Bugün itibariyle eğitime başladık. Drone artık hayatımıza girmeye başladı. Bizler de gazeteci arkadaşlarımızın drone ehliyetinin olmasını istedik. Günümüzde teknoloji çok hızlı gelişmekte. DAKA yetkililerine teşekkür ediyorum."

Teorik ve uygulamalı 4 gün sürecek kursu, İHA eğitmeni Gürhan Ünses tarafından verilecek.