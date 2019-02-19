Son Dakika Haberleri: Muş'ta Geçen Yıl 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Muş'ta Geçen Yıl 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

Muş'ta geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muş'ta Geçen Yıl 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Muş'ta geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, geçen yıl 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlarda tespit edilen 48 sığınak imha edildi.

Operasyonlarda, 343 kişi hakkında terörle ilgili suçlardan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:06 Kaynak: AA

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