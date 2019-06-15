Muş'ta gecikmeli yayla yolculuğu

Muş
'taki besiciler, ramazan nedeniyle erteledikleri yayla yolculuklarına başladı. Merkez
bağlı Sürügüden, Yücetepe, Yukarısızma, Sarıdal köylerinde besicilik yapan çiftçiler, üç ay kalacakları yaylalara gitmek üzere yola çıktı. Besiciler, traktör römorkunda taşıdıkları çadır ve diğer eşyalarını yaylalara ulaştırıyor.
Serin yaylalarda çadırlarını kurup koyunlarını otlatmaya başlayan besiciler, sonbahara kadar burada peynir ve yoğurt üretecek.
Becisi Fesih Seyhan
, AA muhabirine, köylüler olarak 6 bin küçükbaş ve 350 büyükbaş hayvanla yaylaya çıktıklarını söyledi.
Burada kalacakları sürede ihtiyaç duyacakları erzak ve diğer malzemeleri yaylaya ulaştırdıklarını anlatan Seyhan, "Onlarca traktör ve binlerce hayvanımızla yaylaya çıkıyoruz. Zorlu yolculuğumuz başladı. Günde iki defa sağım yapılacak hayvanlardan elde edilecek sütlerin peynir üretilecek." dedi.
Yaylayı daha serin olması nedeniyle tercih ettiklerini söyleyen Savcı Şancı da "Sıcak havalarda hayvanlarımız telef olmasın diye buraya geldik. Hayvanlarımız için barınak yapıyoruz. Geçimimizi tamamen hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu nedenle hayvanlara iyi bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.