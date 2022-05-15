Gençlik Haftası dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Gençlik Haftası dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı

15.05.2022 15:07

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Gençlik Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince hazırlanan sergide 120'ye yakın eser sergilendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere, müdürlük olarak sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Usta öğrencilerin fotoğraf, resim, yağlı boya, ebru, tezhip, minyatür, su kabağı işlemeciliği, ahşap boyama gibi kurslarda verdiği eğitimler sayesinde çok güzel eserlerin ortaya çıktığını aktaran Güler, "Bu eserlerle hem kursiyerlerimiz motive oluyor hem de daha çok insana ulaşıyoruz. Gençlik Merkezimizde vatandaşlarımıza çok büyük imkanlar tanınıyor. Bir yılda yaklaşık 15 bin gencimiz kurslardan faydalandı. 7 gün 24 saat açık olan merkezimizde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları veriliyor. Sergimiz Gençlik Haftası boyunca ziyaret edilebilir. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerden Sabahat Moralılar Cansever ise 2 ay boyunca fotoğrafçılık kursunda eğitim aldığını anlatarak, "Gezilerimiz oldu. Çektiğimiz fotoğrafları sergiliyoruz. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Gençlik Haftası dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Gençlik Haftası dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Gençlik Haftası dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Gençlik Haftası dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı

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KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı 'Afet ve insan' temalı resim sergisi açıldı KASTAMONU - Lise öğrencilerinin hazırladığı 'Afet ve insan' temalı resim sergisi açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik Haftası dolayısıyla resim ve fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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