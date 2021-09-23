Muş'ta geri dönüşlerin başladığı köyde kadastro çalışması yapılıyor - Son Dakika

Muş'ta sağlanan huzur ortamıyla geri dönüşlerin yaşandığı Kayalısu köyünde kadastro ekipleri çalışma başlattı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 120 haneli ve bin nüfusa ulaşan Kayalısu köyüne yıllar sonra geri dönen köylüler tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Köy muhtarı Bilal Erez, gazetecilere, köylerinin yaklaşık 350 yıl önce kurulduğunu anlattı.

"1993 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle köyümüz tamamen boşaltıldı. Vatandaşlarımız şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu sağlanan huzur ve güven ortamı ile geri dönüşler başladı ve devam ediyor." diyen Erez, "Vatandaşlarımız ev yapmaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde tarım ve hayvancılık köyümüzde artacak. Tarlaların ve bahçelerinin de tapusu yok. Yaptığım müracaat sonucu yetkililerin desteğiyle şu anda kadastro çalışması yapılıyor. İnşallah kısa sürede herkes kendi tapusunu alacaktır. Köyümüzde yol, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Kadastro Tasarım Kontrol Memuru İbrahim Ballı ise kadastro işlemi yapılmayan tek köyün Kayalısu olduğunu belirtti.

Ballı, köylerde yapılan tapu ve kadastro uygulamalarının kadastro memurlarının yanı sıra köy muhtarı ve köyden seçilen bilirkişilerden oluşan bir komisyon tarafından yapıldığını aktardı.