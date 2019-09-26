Muş'ta geri dönüşüm ve elektrik üretim tesisinin temeli atıldı

Muş'un Korkut ilçesinde 560 bin metrekare üzerine kurulacak "Katı Katık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim Tesisi"nin temeli törenle atıldı.

Korkut ilçesinin Kümbet köyü mevkisindeki temel atma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün dünyanın en büyük sorunlarından birinin çevre sorunu olduğunu dile getirdi.

100 yıl önce hiç dile getirilmeyen sorunların bugün için dünyanın ve özelde de ülkenin sorunu olmaya başladığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Kitlesel üretim yapan ülkelerde çok daha fazla çevre sorunları yaşanıyor. Çöpler, atıklar ve zehirli gazlar küresel bir sorun haline geldi. 'Çevremi kirletmiyorum, mümkün olduğunca çevrenin her türlü bileşenine, hayvanlara, bitkilere, doğaya saygı gösteriyorum' deseniz de çevre sorunu sizi buluyor. Çünkü komşu ülkenin sınırlarından geliyor. Akarsulardaki kirlenmeden geliyor. Dolayısıyla tüm dünyanın ve insanların el birliğiyle mücadele etmesi lazım. Bugün için fosil yakıtların ömrü belli, çevreye, havaya ve diğer çevre unsurlarına vereceği zararlar da belli. Gerçekten hayırlı bir yatırım. Çünkü istihdam sağlayacak. Bu yönüyle çok önemli bir kazanım."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da 560 bin metrekare üzerine tesisinin 13 milyon avroya mal olacağını bildirdi.

İstihdama yönelik ciddi bir yatırım olduğunu belirten Asya, "Tesiste enerji üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ni ilimizde yapılmasının sevincini hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve çok sayıda davetliler katıldı.