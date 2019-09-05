Son Dakika Haberleri: Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
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Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

1 saat önce

Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezine 35 kilometre mesafedeki Dumlusu köyünde bahçeden topladıkları domates ve salatalıkları yiyen Seher Aykan ve çocukları Elif, Resul, Hatice, Hacer ve Özlem Aykan fenalaştı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları 6 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuklardan Özlem Aykan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer aile fertlerinin tedavisi sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından köyde incelemelerde bulundu.

Hatice Çarpar, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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