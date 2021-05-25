Muş'ta göçerlerin yaylalardaki mesaisi başladı - Son Dakika

Havaların ısınmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden Muş'a gelen göçerler, yüksek rakımlı yaylalarda hayvanlarını otlatmaya başladı.

Yaz mevsiminin sıcak geçtiği illerden gelerek Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesindeki yaylalarda konaklayan göçerler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları ürünleri satarak ailelerini geçindiriyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Rafet Taş, yaylalarda otlatılan hayvanların ilk süt sağımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sütü peynir yaparak Batman'a gönderdiklerini belirten Taş, "Bu sene ot ve su konusunda biraz sıkıntı var. Yayla güzel ve serin. Muş yaylaları güzel. Bulunduğumuz yer birkaç gün sonra sıcak olacak. Daha yüksek kesimlere çıkacağız. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Sabah ve akşam koyunların sağımını yapıyoruz." dedi.