Muş'ta gölete düşen kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Muş'ta gölete düşen kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı

MUŞ'un Varto ilçesindeki Gola Keske göletine düşerek kendi başına düştüğü yerden çıkmayı başaramayan kuzu, 2 gün sonrasında AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Varto'daki Gola Keske Göletine düşerek, çıkmayı başaramayan çaresiz kuzuyu iki gün sonra fark eden çoban, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Muş'tan hareket ederek, kuzunun düştüğü gölet bölgesine giden AFAD ekipleri, kuzu için seferber oldu. Deniz botu ile suya giren AFAD ekipleri, bir saatlik çalışma sonucunda kuzuyu sağ bir şekilde göletten çıkardı.

Gölete düşen kuzunun iki gün sonra kurtarılmasının sevinci içerisinde olan çoban İzzettin Doğan, "Devletimiz var olsun" diyerek, AFAD ekiplerine teşekkür etti.