Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla "çöp" yazarak mesaj verdi - Son Dakika

Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla "çöp" yazarak mesaj verdi

24.11.2020 19:21
Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla

Muş Valiliği koordinesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler, tarihi Murat Köprüsü çevresindeki çöpleri topladı.

Muş Valiliği koordinesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler, tarihi Murat Köprüsü çevresindeki çöpleri topladı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğünün gençlik lideri ve gönüllü gençleri, Murat Nehri üzerindeki tarihi Murat Köprüsü çevresinde çöpleri toplayarak poşetlere doldurdu.

Gönüllüler, topladıkları çöp poşetleriyle "Çöp" yazısı yazarak farkındalık mesajı verdi.

Çöpleri toplayan gençleri ziyaret eden Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Murat Nehri etrafında gönüllü gençlerin çöp topladığını söyledi.

Gençlerin nehir kıyısında meşrubat şişeleri ile pek çok çeşitte çöp toplandığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Poşetler dolusu çöp çıktı. Daha da nehrin hareketine bağlı olarak kıyıya vuran çöpler var. Bunlarda zamanla toplanmak zorunda. Birde nehrin dibinde ve ortasında çöplerde var maalesef. Buraları düzgün bir hale getirdik. Çevreye duyarlı olmak bizim görevimiz. Bundan sonra herkesin daha fazla duyarlı olmasını istiyorum. Nehrin kıyısında araba lastiği çıktı. Nefes alacağımız değerleri koruyalım. Çöp toplayan gençlere şükranlarımı sunuyorum."

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler de gönüllü gençlerle çöp topladı.

Muş Valiliği, Murat Nehri, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla 'çöp' yazarak mesaj verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı
Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı         
19:11
ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi         
18:38
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var         
18:33
Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor         
18:28
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak         
17:46
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 19:25:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta gönüllü gençler, topladıkları atıklarla "çöp" yazarak mesaj verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei