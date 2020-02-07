Muş'ta gönüllü gençlerden polise çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta gönüllü gençlerden polise çorba ikramı - Son Dakika

Muş'ta gönüllü gençlerden polise çorba ikramı

6 saat önce

Muş'ta Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında soğuk havada kontrol noktalarında nöbet tutan polislere sıcak çorba ikram etti.

Muş'ta gönüllü gençlerden polise çorba ikramı, System.String[]

Muş'ta Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında soğuk havada kontrol noktalarında nöbet tutan polislere sıcak çorba ikram etti.

Gençler, Muş- Diyarbakır, Erzurum, Bingöl ve Bitlis kara yolları üzerindeki kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarıyla bir araya geldi.

Zor şartlar altında kentin güvenliği için görev yapan polislere sıcak çorba ikram eden gençler, görevlerinde başarı diledi.

Gençlerden İrfan Batır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin zorlu şartları ve soğuk havaya rağmen vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

Kontrol noktalarında görev yapan polislere sıcak çorba ikram ettiklerini belirten Batır, "Güvenlik güçlerimiz olmadan rahat şekilde yaşamayacağımızı bildiğimiz için gönüller kardeşlerimizle onları ziyaret etmek, yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Zor şartlar altında bizim güvenliğimiz için görev yapıyorlar. Bundan sonra güvenlik güçlerine destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Diyarbakır, Erzurum, Bingöl, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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