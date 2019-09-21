Son Dakika Haberleri: Muş'ta gönüllüler, doğada çöp topladı
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Muş'ta gönüllüler, doğada çöp topladı

58 dakika önce

Muş'ta üniversite öğrencileri, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla doğaya atılan çöpleri topladı.

Muş'ta gönüllüler, doğada çöp topladı, System.String[]

Muş'ta üniversite öğrencileri, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla doğaya atılan çöpleri topladı.

Muş Kültür Derneği öncülüğünde organize edilen etkinlikte gönüllüler, Dere Mahallesi mevkisindeki piknik ve dağ yamacına atılan çöpleri poşetlere doldurdu.

Muş Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın aşırı kirlenmesinden dolayı bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bayrak, "Hep birlikte doğamızı temiz tutmak için buradayız. Doğaya atılan plastikler binlerce yıl çözülmüyor. Biz de buna dikkat çekmek için hep birlikte temizlik yaptık. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisi Yağmur Bazyiğit de birçok arkadaşıyla çöp toplamaya geldiklerini belirterek, "Biz bir adım attık, artık umarım herkes buna katkıda bulunur." diye konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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