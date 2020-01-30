Muş'ta görevli 180 jandarma özel harekat görevlisi deprem bölgesine gitti - Son Dakika

Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında (JÖH) görevli 180 rütbeli asker, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin güvenliğinin sağlaması, yardımların insanlara sağlıklı ulaştırılması ve yaraların kısa sürede sarılmasını sağlamak amacıyla bölgeye uğurlandı.

Depremzelerin yanında yer almak, güvenliklerini sağlamak amacıyla bölgeye giden JÖH'ler için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, deprem bölgesine giden askerlerin bu güne kadar Varto'da, Malazgirt'te terör örgütünün ana üslenme bölgesi ve yuvası olan Şenyayla'da çok başarılı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Teröristlere bir an bile göz açtırmadıklarını, bölgede terörü bitme noktasına getirdiklerini vurgulayan Baykal, şöyle konuştu:

"Milletimiz sizinle gurur duymaktadır. Bugün aziz milletimiz sizlere, bizlere, Elazığ'da, Malatya'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle büyük yaralar alan vatandaşlarımıza güvenlik desteği verme, yardımda bulunma ve onlarla birlikte olma görevini tevdi etmiştir. İl Jandarma Komutanlığı olarak bu görevin bize tevdi edilmesi dolayısıyla büyük bir gurur duyuyoruz. Sizlerin bu görevi başarıyla yerine getireceğinize, Türk Jandarma Teşkilatını başarıyla temsil edeceğinize olan inancımız tamdır. Gözünüz arkada kalmasın, burada bıraktığınız aileleriniz, evlatlarınız bize emanettir."

Bölgeye giden askerlerden Elazığ ve Malatyalılara selamlarını ve hayır dualarını iletmelerini isteyen Baykal, "Amacımız bir nebze de olsa sıcaklığımızı, sıcaklığınızı orada zarar gören vatandaşlarımıza iletmektir. Bu yolda yapacağınız her hareket milletimizin gönlünde önemli bir yer tutacaktır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz ve komutanlar, bölgeye giden rütbeli askerleri selamlayarak uğurladı.

Öte yandan, 2 gün önce de İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubayların, deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.