Muş'ta metruk binaların yıkımına başlandı - Son Dakika
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Muş'ta metruk binaların yıkımına başlandı

15.09.2022 15:46
Muş'ta metruk binaların yıkımına başlandı

Muş'ta görüntü kirliliği oluşturan metruk yapılar, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Muş'ta görüntü kirliliği oluşturan metruk yapılar, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği halinde çevre sağlığını olumsuz etkileyen, uygunsuz kullanılan ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmalarına başlandı.

Metruk yapılar iş makineleriyle yıkılırken, itfaiye ekipleri de çevredeki vatandaşların tozdan etkilenmemesi için yıkım esnasında ve sonrasında sulama çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde kentte vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden, uygunsuz kullanılan metruk binaları yıkmaya başladıklarını belirtti.

Asya, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Uygunsuz kullanılan ve tehlike arz eden yapıları tek tek tespit ederek gerekli çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta metruk binaların yıkımına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muş'ta metruk binaların yıkımına başlandı - Son Dakika
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