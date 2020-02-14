Muş'ta gözleri görmeyen kuzuya gözü gibi bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta gözleri görmeyen kuzuya gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Muş'ta gözleri görmeyen kuzuya gözü gibi bakıyor

6 saat önce

Muş'ta besici Alican Bingöl, doğuştan gözleri görmeyen kuzusunu biberonla besliyor.

Muş'ta gözleri görmeyen kuzuya gözü gibi bakıyor, System.String[]

Muş'ta besici Alican Bingöl, doğuştan gözleri görmeyen kuzusunu biberonla besliyor.

Kardeşler köyünde 45 yıldır besicilik yapan Bingöl, geçimini sağladığı hayvanlarıyla ayrı ayrı ilgileniyor.

Bir süre önce dünyaya gelen kuzularından birinin iki gözünün görmediğini fark eden Bingöl, biberonla beslemeye başladı.

Bingöl, "Kısmet" adını verdiği kuzuyu, diğer hayvanlar ezmesin diye gündüzleri evine getiriyor.

İlk kez gözleri görmeyen bir kuzuyla karşılaştığını söyleyen Bingöl, "Kuzuya gözüm gibi bakıyorum. Diğer kuzular annelerini gördüğü zaman koşarak emmeye gidiyor, 'Kısmet' ise sesimizi duyarak annesini ve beni bulmaya çalıyor. Evimizin ve köyümüzün neşe kaynağı oldu. Köylüler her zaman 'Kısmet'i soruyor gelip görmek istiyorlar. Büyüteceğim ve satmayacağım." dedi.

Bingöl, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:20:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta gözleri görmeyen kuzuya gözü gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]