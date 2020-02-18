Muş'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika

Muş'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

6 saat önce

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Muş'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor, System.String[]

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik geçen yıl 216 operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 342 şüpheliden 67'sinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik suçlarla mücadelede 2018 yılına göre yüzde 26 oranında artış sağlanmıştır. Operasyonlarda, 30 kilo 855 gram esrar, 2 kilo 174 gram metamfetamin, 454 adet ecstasy hap, 452,77 gram eroin, 22,01 gram kokain, 12,81 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla oranla yakalamalarda büyük bir artış sağlanmıştır."

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpek "Sarp"ın da operasyonlarda yaptığı aramalarla polis ekiplerine büyük kolaylık sağladığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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