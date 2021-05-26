Muş'ta güvenlik korucuları ve eşlerine yönelik seminer - Son Dakika

Muş'a İl Jandarma Komutanlığınca güvenlik korucuları ile eşlerine yönelik "kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilik" konulu seminer düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gülcan Akgün, katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, şiddet ve çeşitleri, şiddetle başa çıkma yöntemleri, şiddete uğranıldığında başvurulabilecek merciler ve kadına yönelik şiddet hakkındaki yasal haklar anlatıldı.

Ailenin toplum içindeki yeri ve önemi, aile içi ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında da katılımcıların bilgilendirildiği seminerde, KADES uygulamasıyla ilgili detaylı bilgi verildi.