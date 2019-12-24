Muş'ta hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması - Son Dakika

Muş'ta hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması

6 saat önce

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullararası hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullararası hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, birinci olan öğrencilerin bölge finallerinde kenti temsil edeceklerini söyledi.

Yarışmaya İmam Hatip ortaokullarından 29 öğrencinin katıldığını belirten Engin, "Yarışmaya katılan bütün öğrencilere ödül vereceğiz. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimize daha değişik ödül vereceğiz. Bu yarışmalardaki asıl amacımız öğrencileri motive etmek, sosyal etkinliklere katılmalarını sağlamak ve sosyalleştirmektir." dedi.

Ardından iki grup halinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Muş'ta hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması

Emin Engin, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:17 Kaynak: AA
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