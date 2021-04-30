Muş'ta Hak-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Muş'ta Hak-İş üyeleri basın açıklaması yaptı.

Belediye Meydanında bir araya gelen Hak-İş üyesi grup adına basın metini okuyan Fatma işlek, dünyadaki tüm emekçilerle dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Ülkenin bugünü, geleceği, bütünlüğü, insanların birlik, beraberlik ve kardeşliği için çalışanlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesini istediklerini belirten İşlek, şunları kaydetti:

"Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulması ve istihdamda kadın, genç ve engelli istiyoruz. 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte 'Türkiye'yiz' diyoruz. Hepimizin temel haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz."