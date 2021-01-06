Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı - Son Dakika

Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı

06.01.2021 11:23

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üretime başlayan Halk Ekmek Fabrikasında incelemede bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üretime başlayan Halk Ekmek Fabrikasında incelemede bulundu.

Meclis üyeleriyle Lale Vadisi Parkı'ndaki fabrikaya giden Asya, tesis ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında temiz ve sağlıklı ortamda üretilecek ekmeğin ucuz fiyata vatandaşlara satılacağını ifade etti.

Fabrikada günde yaklaşık 60 bin ekmek üretileceğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Belediye şirketimiz bünyesinde fabrikada üretilen ekmekleri şehrimizin belirli noktalarında kurduğumuz satış büfelerinde vatandaşımıza ulaştıracağız. Fabrikamız 1300 metrekare alan üzerine son teknolojiyle kuruldu. Hijyenik bir ortamda üretim yapılacak. Uzun süreden beri üzerinde çalıştığımız tesisimizde, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle biraz gecikmelide olsa bir hafta deneme ve test çalışmalarının ardından seri üretime başladık."

15 kişinin istihdam edildiği fabrikada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Asya, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ürettiğimiz ekmeklerden ulaştırmış olacağız. Sosyal belediyecilik anlamında, yardıma muhtaç insanlarımızı tespit ederek, ekiplerimiz aracılığıyla günlük ekmek ulaştıracağız." dedi.

Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı
Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı
Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı
Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı

Halk Ekmek, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı - Son Dakika


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