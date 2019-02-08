Son Dakika Haberleri: Muş'ta Halk Oyunları Yarışması Renkli Görüntü Sahne Oldu

Muş'ta Halk Oyunları Yarışması Renkli Görüntü Sahne Oldu

39 dakika önce

Muş'ta halk oyunları yarışması renkli görüntü sahne olduMUŞ - Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen halk oyunları yarışması yapıldı.

Muş'ta halk oyunları yarışması renkli görüntü sahne oldu

MUŞ - Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen halk oyunları yarışması yapıldı.
Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya 8 okul, dernek ve kulüpler olmak üzere toplam 13 takım katıldı. Her takım, çıktığı sahnede yaklaşık 10 dakika boyunca becerilerini sergiledi.
Düzenlenen yarışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Bugün burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu işbirliğiyle 8 okul takımı, 5 de kulüp ve dernekten oluşmak üzere 13 takımın halk oyunlarını gerçekleştirdik. Tabi ki bu halk oyunlarını bir faaliyet olarak görmüyoruz. Hem kültürel hem de sportif faaliyet olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü milli kültürümüzün en güzel yansımalarından biridir halkoyunları. Halkın neşesini, hüznünü, sevincini, her şeyini görebiliyoruz ve örfünü adedini yaşayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi tertemiz kardeşlerimiz yörelerini tanıtacak halk oyunları ile bu gösterileri icra edecek" dedi.
Yarışma sonucunda hakem heyeti puanlamasına göre 5 kategoride dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Yerel
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