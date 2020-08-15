Muş'ta haşerelerle mücadele - Son Dakika

Muş'ta haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, günde iki kez kentin farklı yerlerinde ilaçlama çalışması yürütüldüğü belirtildi.

İnsan sağlığı için çalışmaların devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz her gün düzenli bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Tüm cadde ve sokaklarımızda gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışması ile haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesini engellemeyi düşünüyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da ilaçlama çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımızda halk sağlığı önceliğimizdir. Yaz sezonunun bitimine kadar ilaçlama çalışmalarımız devam edecek."