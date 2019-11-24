Son Dakika Haberleri: Muş'ta hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Muş'ta hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muş'ta hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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