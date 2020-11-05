"Hayat Boyu Öğrenme İl Planlama" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş'ta Vali Yardımcısı Kadir Duman başkanlığında, "Hayat Boyu Öğrenme İl Planlama" toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Duman, temel felsefelerinin nicelikten ziyade nitelik olduğunu söyledi.

İşsizliğin fazla olduğu kentte tarım ve hayvancılık alanında nasıl kurslar açabileceklerini değerlendirmek üzere kurumlarla etkileşimli bir sürece girmeleri gerektiğini aktaran Duman, şöyle konuştu:

"10 kurs açarız, bu 10 kurs belki yüz kursa, bin kursa bedel olabilir. Bu yüzden kursu açmak için açmıyoruz ya da 10 kişinin imzasını toplayalım bir kurs açalım olayı yok. Burada niteliğe önem veriyoruz. Özellikle gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak üretici konusunda sıkıntımız varsa burada bulamıyorsak başka yerden de getirterek o belgeyi almasını sağlıyoruz. Gerekirse dezavantajlı grupları kurslara çekmek için bazı faaliyetler yapmamız lazım."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise kültürün sonraki kuşaklara aktarılmasında büyük bir rol oynayan kursların büyük önem taşıdığını aktardı.

Dünyada ve Türkiye'de de işsizlik probleminin olduğunu ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"İlimizde kurslarımızın sayısını çoğaltarak daha çok insana hizmet etmek için çaba göstermekteyiz. Kurumlarımızın katkısıyla önümüzdeki yıllarda daha çok insana hitap edeceğiz."

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.