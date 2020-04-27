Muş'ta Hayırda Buluşanlar Topluluğu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Topluluğu, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, alışveriş kartı ve para yardımında bulundu.

Topluluğun akademik danışmanı Hatip Erdoğmuş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkede görülmeye başlamasıyla Muş ve 13 ilde gönüllülerin desteğiyle 110 gıda ve hijyen paketi dağıttıklarını söyledi.

Ramazan ayının başlamasıyla da ihtiyaç sahibi aileler için gıda paketleri hazırladıklarını belirten Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Muş merkez ve köyleri, Hasköy ile Korkut ilçelerimizde 58 ihtiyaç sahibi ailemize ramazan kolisi ulaştırdık, 14 ailemize de nakit ve alışveriş kartlarını dağıttık. Bu ailelerimize ayrıca ücretsiz maskeler de verdik. Hayırseverlerin ve öğrencilerimizin katkılarıyla yardım çalışmalarımız devam ediyor. İmkanlarımız dahilinde farklı illerdeki ihtiyaç sahipleri için de ramazan kolisi çalışmamız var. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen üniversitemize, personelimize, gönüllülerimize ve tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz."