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Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı

08.12.2021 13:28
Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı

Muş'un Bulanık ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlığı ile mücadele kapsamında, Bulanık'ta 3 büyükbaş hayvanın 05 Aralık 2021 tarihinde çalınmasıyla ilgili olarak, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bulanık ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında tespit edilen 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, çalınan 3 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edilmiş olup, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MUŞ

Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı

Jandarma, Bulanık, Aralık, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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